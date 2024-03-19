مركز الأرصاد يحذر من هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على أجزاء من منطقة الرياض

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حذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، تشمل “العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية, وحريملاء، ورماح, وضرما, والزلفي, والغاط, والمجمعة, وشقراء, ومرات, وثادق, يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، وتساقط البرد, وجريان السيول “.

كما حذر المركز من حالة مطرية متوسطة يصاحبها رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على محافظات الأفلاج, والحريق, والخرج, والدلم, والمزاحمية, وحوطة بني تميم, والرين, والقويعية.

وتشمل الحالة المطرية أمطاراً خفيفة على محافظتي السليل ووادي الدواسر، تصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية.