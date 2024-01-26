مركز الأزمات بإمارة مكة المكرمة يدعو سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ إلى أخذ الحيطة والحذر

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دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ، إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

وبيّن أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تشمل تأثيراتها العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم، والجموم وخليص والكامل: كما أشارت التوقعات إلى هطول أمطار خفيفة على محافظات جدة ورابع، والليث والقنفذة مصحوبة بتدن في مدى الرؤية الأفقية، ورياح شديدة تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة، وارتفاع الأمواج.

وأهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة بالجميع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية الالتزام بتعليمات السلامة في الحالات المناخية والتقلبات الجوية.