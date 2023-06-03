مركز الأطراف الصناعية في مأرب يُقدم خدماته لـ 216 مستفيدا خلال شهر أبريل الماضي.. بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ 216 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر أبريل 2023 م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع تقديم 728 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 73 % ونسبة الإناث 27 %، بينما شكّلت نسبة النازحين 81 % والمقيمين 19 % من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 60 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 156 مريضًا.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.