مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية: تدمير 30% من مباني قطاع غزة

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كشف تحليل لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، أن 30% من مباني قطاع غزة تعرضت للتدمير والأضرار.

فقد قام المركز بمقارنة لصور الأقمار الصناعية في 7 يناير 2024 مع صور ما قبل العدوان، وتم تحديد 22,131 مبنى مدمراً بالكامل، و 14,066 مبنى تعرض لأضرار جسيمة، و 32,950 مبنى تعرض لأضرار متوسطة، مما يعادل 30% من مباني غزة، أي 93,800 وحدة سكنية.

وأفاد التحليل أن محافظتي غزة وخان يونس، شهدتا أكبر قدر من الأضرار جراء تدمير وتضرر قرابة 11,894 مبنى حديثاً مقارنة بصور نوفمبر الماضي.

وأكد تحليل الأمم المتحدة حاجة السكان المتضررين إلى الدعم والمساعدات الإنسانية، وكذلك مواصلة المركز الأمني مراقبة الوضع عن كثب لتوفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب لدعم جهود الاستجابة الإنسانية.