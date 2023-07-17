مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم يقدم مبادرة نوعية

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يقدم مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم ممثلاً بقسم الجودة وسلامة المرضى بالمركز مبادرة نوعية تحت عنوان (ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى) لتدريب الكوادر الطبية والفنية وجميع الممارسين الصحيين بالمركز بالدورات التوعوية وورش العمل التطبيقية استمر حسب الخطة المرسومة لها.

‏ حيث تهدف المبادرة لرفع وعي العاملين بالمركز تجاه ثقافة وسلامة المرضى والمشاركة الفعالة بإرسال التقارير المختصة بسلامة المرضى (تقارير الحيود) كما تهدف المبادرة الى تعزيز سلامة المرضى بين الممارسين الصحيين في المركز ومناقشة الأليات والتوصيات اللازمة لضمان ثقافة إيجابية تنعكس على سلامة المرضى وتتماشى مع النسب المعيارية الدولية ، كما تهدف المبادرة الى التحسين المستمر القائم على التعليم من الأخطاء والأحداث الضارة ، وتعتبر سلامة المرضى أمراً أساسياً لتقديم خدمات صحية أساسية عالية الجودة .