مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف شاغرة (قدم الآن)

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسميات الوظيفية المتاحة

_مهندس أجهزة.

_مهندس مراقبة الجودة.

_مهندسو معالجة بيانات الرادار.

_مهندس بصريات كهربائية.

_مطور ذكاء اصطناعي.

_مهندس أنظمة ميكانيكية.

_كبير فني إلكترونيات الطيران.

_مهندس الأجهزة المدمجة.

_مطور ذكاء اصطناعي.

_مشرف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

_مهندس الالكترونيات التناظرية.

طريقة التقديم للوظائف

أوضح المركز أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 19 مارس 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ ايضًا