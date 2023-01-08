مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم يستقبل أكثر من 52 ألف مستفيد العام الماضي 2022م

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أكّد تجمّع القصيم الصحي أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم استقبل العام الماضي 2022م، أكثر من 52200 مريضٍ من داخل المنطقة وخارجها.

وبين التجمع أن عدد المرضى الكبار بلغ أكثر من 23780 مريضاً، فيما كان عدد مرضى الأطفال الذين راجعوا المركز أكثر من 7303 أطفال، في حين بلغ عدد المراجعين المستفيدين من خدمات سيولة الدم 3688 مستفيداً.

وأضاف تجمع القصيم أن عدد المستفيدين من صرف الدواء كان أكثر من 16429 مريضاً، كما استقبلت العيادات الافتراضية 988 مراجعاً، وبلغ عدد حالات قصور القلب الافتراضي 12 حالة، مشيراً إلى أن المركز قدّم خدماته للمرضى من منطقة القصيم ومن مناطق المدينة المنورة، وحائل، وتبوك، وعسير، والقريات، والطائف، وحفر الباطن، وغيرها من المناطق، حيث يعتبر مركز القلب بالقصيم من أهم المراكز المختصة في طب وجراحة القلب على مستوى المملكة.

يُذكر أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم يخدم جميع مرضى القلب من الكبار والأطفال، ويتميز بكوادر طبية وفنية في التخصصات الدقيقة التي تعالج الذبحات القلبية والصدرية للكبار، والأمراض الوراثية للأطفال وحديثي الولادة الذين يعانون من مشاكل قلبية وغيرها من الأمراض المتعلقة بصحة القلب.