مركز الإسناد والتصفية يبدأ جولاته التعريفية من مناطق شمال المملكة

المناطق_متابعات

يطلق مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” بالتعاون مع الغرف التجارية عدداً من ورش العمل التعريفية بدور وخدمات المركز والفرص الاقتصادية، وتقام في كلٍ من منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية خلال الفترة من 21 – 23 مايو 2023م.

ويهدف المركز من خلال هذه الورش إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في أعمال المركز؛ وتعزيز التنافسية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما تستعرض الورش دور المركز وخدماته التي تشمل (وكيل البيع، المحامي، المحاسب القانوني، أمين الإفلاس، المكاتب الهندسية، المقيم، الحارس القضائي، الخازن القضائي)، وتركز الورش على الفرص الاقتصادية ونموذج الإسناد المطور لاستقطاب عدد كبير من القطاع الخاص لتغطية مدن ومحافظات المملكة بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، أحد مبادرات برنامج التحول الوطني، وبيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها كمشاريع من خلال المنصة الإلكترونية infath.sa بكل شفافية وتنافسية، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق.