مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام يُطلق مبادرة التدريب المهني

المناطق_واس

أعلن مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام عن بدء أعمال مبادرة التدريب المهني إحدى مبادرات برنامج المحتوى الرقمي “Ignite” التي ستنطلق خلال النصف الثاني من عام 2023م بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وجاء إعلان الإطلاق بالتزامن مع مؤتمر ليب 23LEAP الذي اختتمت أعماله اليوم بالرياض، وذلك بعد تعزيز الشراكات وتطوير العمل بالتعاون مع أكثر من 30 شركة رائدة وعدد من الجامعات في مدينة الرياض، وبهدف تمكين وتطوير المهارات المهنية لـ 120 من حديثي التخرج في مجال المحتوى الرقمي.

وتسعى هذه المبادرات للوصول بالمملكة العربية السعودية إلى الريادة العالمية بحلول عام 2030م في قطاع المحتوى الرقمي ومنصاته، وتنفيذ عدد من البرامج التنفيذية النوعية لتنمية سوق المحتوى، ومنها هذه المبادرة التي تطلقها وزارة الإعلام في مجال التدريب التعاوني لتنمية وتحفيز قطاع المحتوى الرقمي في المملكة.

وتستهدف مبادرة التدريب المهني خلق مزيدًا من الشراكات مع القطاع العام والخاص لتحقيق هدف تطوير كفاءات قطاع المحتوى الرقمي في عدد من المسارات ضمن برامج تنفيذية؛ التي من أهمها مسار الفيديو الرقمي، والصوتيات الرقمية، والألعاب الرقمية، والإعلانات الرقمية، عبر توفير فرص تدريب على رأس العمل، وتطوير مهارات المواهب في صناعة المحتوى الرقمي من حديثي التخرج.