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مركز “الحياة الفطرية” يبين أهمية “القنفذ طويل الأشواك” للبيئة البحرية

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 28 مايو 2023 - 5:00 صباحًا

المناطق_متابعات

أبرز المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أهمية قنفذ البحر طويل الأشواك (قنفذ البحر النيصي) في البيئات البحرية، ودوره في الحفاظ على صحة الشعاب المرجانية واستدامتها.

وأوضح المركز أن قنفذ البحر النيصي ينتمي لرتبة المتوجات شوكية الجلد، وهو أكثر أنواع القنافذ البحرية شيوعاً على الشواطئ الاستوائية من المحيطين الهندي والهادئ والساحل الشرقي لإفريقيا والبحر الأحمر والخليج العربي وشرقاً إلى اليابان وأستراليا.

وأضاف أن أهمية هذا الحيوان العاشب تكمن في تحكمه الكبير في مدى نمو الطحالب البحرية والحد من تكاثرها المفرط، وتسهيل استقرار يرقات الأسماك واللافقاريات البحرية، والتي يضر غيابها أو تقلص أعدادها بالشعاب المرجانية ذات النمو البطيء وخسارة التنوع الأحيائي المرتبط بها.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 28 مايو 2023 - 5:00 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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