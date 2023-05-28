مركز “الحياة الفطرية” يبين أهمية “القنفذ طويل الأشواك” للبيئة البحرية

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أبرز المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أهمية قنفذ البحر طويل الأشواك (قنفذ البحر النيصي) في البيئات البحرية، ودوره في الحفاظ على صحة الشعاب المرجانية واستدامتها.

وأوضح المركز أن قنفذ البحر النيصي ينتمي لرتبة المتوجات شوكية الجلد، وهو أكثر أنواع القنافذ البحرية شيوعاً على الشواطئ الاستوائية من المحيطين الهندي والهادئ والساحل الشرقي لإفريقيا والبحر الأحمر والخليج العربي وشرقاً إلى اليابان وأستراليا.

وأضاف أن أهمية هذا الحيوان العاشب تكمن في تحكمه الكبير في مدى نمو الطحالب البحرية والحد من تكاثرها المفرط، وتسهيل استقرار يرقات الأسماك واللافقاريات البحرية، والتي يضر غيابها أو تقلص أعدادها بالشعاب المرجانية ذات النمو البطيء وخسارة التنوع الأحيائي المرتبط بها.