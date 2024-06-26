مركز السديري الثقافي يطلق المعسكر الصيفي للأطفال

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أطلق مركز عبدالرحمن السديري الثقافي بالجوف معسكر الدار الصيفي في دار العلوم، بفعاليات تستهدف الطفل في الجوانب الثقافية والحرف اليدوية والمهارات المختلفة.

ويهدف المعسكر لإلحاق أربعين طفلًا مستفيدًا من البرامج التي تقدم على مدى أربعة أسابيع تختتم بحفل ختامي، تتضمن مسار إعادة التدوير في الأسبوع الأول الذي يركز على تطوير مهارات الأطفال من الاستفادة من البيئة المحيطة، ورفع الوعي حول تقليل النفايات والمحافظة على البيئة، وتعزيز وجود العناصر البيئة في المحيط مثل الأشجار والمسطحات المائية، ومسار صناعة الصابون والشموع في الأسبوع الثاني الذي يطور المهارات حول استخدام المكونات الطبيعية في إنتاج الصابون والشموع عبر مدربات متخصصات في هذا المجال، ومسار مسابقة حروف في الأسبوع الثالث الذي يسهم في رفع المستوى المهاري والثقافي لدى الأطفال المشاركين، وتحديد منافسات للفريق التي يتم تشكيلها من المشاركين في المعسكر وصولاً لمراحل التتويج في المسابقة، فيما يختتم المعسكر في أسبوعه الرابع بحفل ختامي.

كما يهدف المعسكر إلى استثمار الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات، وتطوير مهارات الثقة بالنفس، وتعزيز الصحة البدنية، ويشرف على أعمال المعسكر 8 مدربات، وفريق من الإداريات والمتطوعات بقوام 12 موظفة ومتطوعة.