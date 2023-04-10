مركز “الغطاء النباتي” و”غضا البيئية” يوقعان مذكرة تعاون لتنمية الرقعة الخضراء وحمايتها في عنيزة

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وقَّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مذكرة تعاون مع جمعية غضا البيئية في محافظة عنيزة؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتنمية الغطاء النباتي الملائم لطبيعة المنطقة وحمايته وإعادة تأهليه وضمان استدامته، وتوحيد الجهود في تنفيذ المبادرات ذات العلاقة بزيادة المساحة الخضراء.

مثَّل المركز في التوقيع على المذكرة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبدالقادر، فيما مثَّل الجمعية رئيس مجلس الإدارة ماجد السليم , حيث شملت مجالات التعاون والتفاهم التي نصَّت عليها المذكرة، عددًا من الموضوعات، أهمها: المساهمة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء عبر زيادة الغطاء النباتي والمحافظة عليه وحماية الموارد الطبيعية، والمشاركة في تحديد المواقع والمناطق الملائمة للتشجير وأنواع الشتلات المناسبة لكل موقع.

كما شملت مجالات التعاون إعداد قائمة بالمواقع المقترحة للتشجير، وعقد ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بالغطاء النباتي والحفاظ على استدامته، والمشاركة في تنفيذ المبادرات والحملات والأنشطة المتعلقة بنشر الوعي البيئي بأهمية الغطاء النباتي وتعزيز السلوكيات الإيجابية في حمايته، والمشاركة في الدراسات والبحوث المتعلقة بتنميته.

ويأتي توقيع مذكرة التعاون ضمن جهود المركز المتواصلة لتعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية؛ للمشاركة الفعالة، وتوحيد الجهود الوطنية وتنظيمها لتنفيذ المبادرات الهادفة إلى تنمية الغطاء النباتي في المملكة وتأهيل مواقعه، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والحد من زحف الرمال، والمحافظة على الموارد الطبيعية؛ لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.