مركز القلب بالقصيم ينفذ حملة توعوية وتدريبية في مكتب التعليم شمال بريدة

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نفّد مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بمنطقة القصيم صباح اليوم المرحلة الثامنة عشرة بعد المائة ضمن حملة” قلبك حياتك.. أحم شباب قلبك” وذلك في مكتب التعليم شمال بريدة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي ، أن عدد المستفيدين من الحملة بلغ 87 مستفيداً ، فيما استفاد 72 مشاركاً من دورة الانعاش القلبي الرئوي (CPR) المصاحبة للحملة ، وبلغت عدد الحالات المحولة للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة خلال الحملة ست حالات ، كما تم فحص ثمان حالات بجهاز الإيكو.

ولفت التجمع إلى أن الحملة تضمنت إقامة جملة من الأعمال والخدمات في مجالات متعددة منها التسجيل وتعبئة البيانات للمستفيد ، وفحص السكر ، وقياس الضغط ، والوزن والطول ، إضافة إلى ورشة العلاج الطبيعي للقلب ، وورشة مبادرة الأسنان.

وأضاف تجمع القصيم الصحي أنه خلال الحملة نفذت عدة ورش توعوية عن الرياضة والسمنة ، وعن طريقة التغذية السليمة الصحية ، وعن مكافحة التدخين والشيشة ، وعن التعريف بأعراض الجلطات القلبية الحادة ، كما كانت هناك ورشة للاستشارات الدوائية ، وأخرى للاستشارات الطبية.