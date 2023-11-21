مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في قيرغيزستان

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في مدينة بشكيك بجمهورية قيرغيزستان، وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 18 نوفمبر 2023م، بمشاركة 20 متطوعاً بمختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة 18 عملية قلب مفتوح، و94 عملية قسطرة علاجية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي البرنامج امتدادًا للبرامج الطبية التطوعية المتنوعة التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في عدد من الدول المحتاجة حول العالم؛ لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.