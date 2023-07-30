مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم المشروع الطبي في غامبيا بإجراء 66 عملية جراحية معقَّدة

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، تنفيذ المشروع الطبي التطوعي الطارئ في مجال جراحة الأورام النسائية والأوعية الدموية وجراحة الأطفال في مدينة بنجول بجمهورية غامبيا،بمشاركة سبعة متطوعين ومتطوعات.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 66 عملية جراحية معقدة عاجلة لإنقاذ الحياة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي في غامبيا،وترسيخًا لثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع السعودي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.