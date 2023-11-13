مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة في مديرية الغيضة بالمهرة

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة، وذلك بمشاركة 12 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 700 حالة، وإجراء 113 عملية جراحية، كما تم من خلال المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة تدريب 50 شخصًا.

ويأتي ذلك امتداد للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المرضى والمصابين من الشعب اليمني الشقيق والتخفيف عنهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.