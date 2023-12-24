مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في مديرية المكلا بحضرموت

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمقام خلال الفترة من 16 وحتى 23 ديسمبر 2023م، بمشاركة 23 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 69 عملية جراحية متخصصة، تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بجراحة العظام التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.