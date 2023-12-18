مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب للأطفال في مديرية المكلا

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب للأطفال في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والذي نُفذ خلال الفترة من 9 وحتى 16 ديسمبر 2023م، وذلك بمشاركة 23 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 26 عملية قلب مفتوح للأطفال، و74 عملية قسطرة علاجية، و6 عمليات قسطرة تشخيصية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم القطاع الصحي للشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.