مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في مدينة بورتسودان

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان للعام 2023م.

حضر التدشين نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان رأفت بن أحمد شرف، ومن الجانب السوداني معالي نائب مفوض العون الإنساني، وممثلي المنظمات الإنسانية المحلية، وفريق من المركز.

ويهدف المشروع إلى توزيع 300.000 سلة غذائية يستفيد منها حوالي 1.8 مليون فرد من الفئات الأكثر احتياجا من النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم بالولايات السودانية المستهدفة والتي تشمل البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، والجزيرة، ونهر النيل، والشمالية، وسنار، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، والخرطوم.

ويأتي ذلك ضمن الجسر البحري والجوي الإغاثي السعودي الذي سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.