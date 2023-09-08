مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحات القلب للأطفال في جمهورية تنزانيا

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحات القلب للأطفال في مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية، المنفذ خلال الفترة من 4 وحتى 15 سبتمبر 2023م، بمشاركة 25 متطوعا ومتطوعة.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بالكشف على 35 فردا؛ لحصر الحالات التي بحاجة للتدخل الجراحي في مجال جراحة القلب المفتوح.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ في العديد من الدول المحتاجة لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.