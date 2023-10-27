مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن برنامج التوعية المدرسية بخطر الصراع المسلح على الأطفال بمأرب

المناطق_واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, بمحافظة مأرب برنامج التوعية المدرسية بخطر الصراع المسلح على الأطفال، ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن “كافاك”.

ويتضمن البرنامج دورات تدريب لجان حماية مجتمعية، وجلسات توعوية بمخيمات النازحين وحملات توعية إلكترونية، وإنتاج وبث أفلام ومقاطع تلفزيونية وإذاعية، إلى جانب توزيع مطويات وملصقات.

وأكد نائب مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة مأرب عبدالعزيز الباكري أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج لإعادة تأهيل المئات من الأطفال، مشيدا بالدور الإنساني الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة، ودعمه المستمر للعملية التعليمية وللطفولة بالمحافظة وفي مقدمتها تنفيذ برامج إعادة تأهيل وإدماج للأطفال المتأثرين.

ويأتي ذلك ضمن الحملات التوعوية الواسعة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة عبر مشروع “كافاك” عن مخاطر تجنيد الأطفال وآثار الصراع المسلح ليهم.