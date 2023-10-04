“مركز الملك سلمان للإغاثة” يدشن برنامج إبصار السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في بنغلاديش

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دشن مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي أمس برنامج إبصار السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بين طلاب المدارس في مدينة دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، وذلك بمقر السفارة السعودية في العاصمة دكا.

حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عيسى بن يوسف الدحيلان، وسيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بفحص العيون والتأكد من سلامة الإبصار لدى الطلبة من 50 مدرسة، وإجراء عمليات جراحية متخصصة للعيون، وتوزيع النظارات الطبية و العدسات، يستفيد منها أكثر من 30 ألف طالب و طالبة.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش عيسى الدحيلان أن الحملة الطبية الحالية تعد امتدادًا لحملات سابقة، و تجسد عمق العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين. من جانبه أوضح الدكتور عقيل الغامدي أن المساعدة في تقليل معدل العمى وضعف البصر للمرضى في بنغلاديش تعد أولوية قصوى لمركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرًا إلى أن الحملة ستبدأ بتدريب المعلمين، حيث سيكونون أول من يحدد الطلاب الذين يحتاجون إلى المساعدة.

من جهة أخرى زار مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي والوفد المرافق عددًا من المدارس التي يجري فيها الكشف على الطلاب، حيث سيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز بفحص حوالي 1.000 طالب في الأيام الثلاثة المقبلة، وذلك لتوفير النظارات الطبية للطلاب الذين يحتاجون إليها، في حين سيتم إرسال أولئك الذين قد يحتاجون إلى مزيد من المساعدة الطبية إلى الأطباء.

كما قام الوفد بزيارة ميدانية لمستشفى مكة المكرمة لطب العيون التابع لمؤسسة البصر العالمية، وهو أحد مشروعات المؤسسة الإنسانية ضمن البرنامج العالمي لمكافحة العمى، و يقدم المستشفى خدماته كواجب إنساني لمساعدة المحتاجين هناك، وبخاصة في المناطق التي يتزايد فيها الافتقار لخدمات ورعاية العيون.