مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع المواد اللازمة للصيادين في مديريتي الغيضة وحصوين بالمهرة

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع المواد اللازمة للصيادين (حافظة أسماك، سترة نجاة) في مديريتي الغيضة وحصوين بمحافظة المهرة، يستفيد منه 3 آلاف صياد، وذلك ضمن مشروع المساعدات الطارئة لتحسين سبل العيش للسكان المتضررين من الأزمة الإنسانية في اليمن، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ويستهدف المشروع زيادة الإنتاج من الأسماك وتقليل الفاقد أثناء الصيد، إلى جانب رفد الأسواق المحلية بمنتج عالي الجودة والحفاظ على حياة الصيادين.

وأشاد مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة فايز علي بلحاف بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم قطاع الثروة السمكية، والتي ستسهم -بمشيئة الله – في التخفيف من معاناة الصيادين المتأثرين من الأزمة الإنسانية والكوارث الطبيعية.

من جانبه قدم مسؤول القطاع السمكي في منظمة الفاو في اليمن عبد السلام الكوري شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه الإنساني المتواصل، موضحًا أن توزيع الحافظات سيساهم في الحفاظ على جودة الأسماك وتعزيز دخل الصيادين.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين والثروة الحيوانية في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.