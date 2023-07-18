مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع 13.260 سلة غذائية في ولاية الجزيرة بالسودان

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع 13.260 سلة غذائية في ولاية الجزيرة بجمهورية السودان، يستفيد منها 4.420 أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.

وثمّن وزير الرعاية الاجتماعية فتح الرحمن محمد أحمد ممثل والي ولاية الجزيرة مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة التي تعد من المبادرات الفاعلة والناجحة في دعم الأسر المتضررة من الأحداث الراهنة، موضحًا أن المشروع يأتي بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني والهلال الأحمر السوداني وينفذ عبر ثلاث دفعات.

يأتي ذلك تأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات.