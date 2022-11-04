مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع بناء مركز رعاية صحية أولية شاملة في منطقة الهجرين بمحافظة حضرموت

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دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع بناء مركز الرعاية الصحية الأولية الشاملة، في منطقة الهجرين بحضرموت.

ويشمل المركز الذي تبلغ مساحته الإجمالية 9.169 متر مربع، على عدد من العيادات التخصصية للأطفال والنساء والولادة والباطنة والأسنان والخدمات التشخيصية والتحصين ضد الأمراض المعدية وخدمات الصحة الإنجابية الرئيسية والأدوية الأساسية والترصد الوبائي ومواجهة الأوبئة، كما سيعمل على تقديم خدماته الصحية الأولية على مدار 24 ساعة للمستفيدين، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال المشروع خلال شهر أغسطس من العام 2024م، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 5,771,250 ريال سعودي.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز في دعم القطاع الطبي باليمن وتحسين الصحة العامة هناك.