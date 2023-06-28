مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي بمحافظة المهرة للعام 1444هـ

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مشروع توزيع لحوم الأضاحي بمحافظة المهرة للعام 1444هـ، حيث جرى خلال اليوم الأول للعيد توزيع 120 أضحية في مديرية الغيضة التابعة للمهرة، استفاد منها 1.680 فرداً من النازحين وذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجاً هناك.

ويستهدف المشروع أربع محافظات “عدن ومأرب وحضرموت والمهرة”، بعدد 1.820 أضحية ويستفيد منه 3.640 أسرة من النازحين وذوي الإعاقة والأمراض المزمنة والأسر المحتاجة من المجتمع المضيف. ويأتي ذلك ضمن سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية الرامية لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً في اليمن وإدخال البهجة والسرور عليهم خلال أيام العيد.