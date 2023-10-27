مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع التمور في مدينة بورتسودان للعام 2023

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع التمور في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان للعام 2023م, بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان رأفت بن أحمد شرف، ومن الجانب السوداني معالي وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية الدكتور جمال النيل، ونائب المفوض العام للعون الإنساني المستشار أحمد محمد عثمان، وفريق من المركز.

ويهدف المشروع إلى توزيع 400 طن من التمور يستفيد منها الفئات الأكثر احتياجا من النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم بالولايات السودانية المستهدفة والتي تشمل البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، والجزيرة، وسنار، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، والخرطوم.

ويأتي ذلك ضمن الجسر البحري والجوي الإغاثي السعودي الذي سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.