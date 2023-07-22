مركز الملك سلمان للإغاثة يدشِّن برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في إقليمي السند وبلوشستان بجمهورية باكستان

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دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مناطق كراتشي، وماتلى، وكنديارو، وشكاربور بإقليم السند،وقلات وخاران بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية،بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية،المنفذ خلال شهري يوليو وأغسطس 2023م.

ويقوم الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على أكثر من 50.000 حالة، وإجراء أكثر من 5.000 عملية جراحية، وتوزيع 12.000 نظارة طبية،وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة لمرضى العيون.

يأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفِّذها المملكة -ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة- لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول ذات الاحتياج.