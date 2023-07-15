مركز الملك سلمان للإغاثة يدشِّن برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسبِّبة له في بوركينا فاسو

المناطق_واس

دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج نور السعودية التطوعي النوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة واجادوجو عاصمة جمهورية بوركينا فاسو،بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، وأمين عام وزارة الصحة والنظافة البوركينية الدكتورة إيستيل تدبيري، وسفير جمهورية بوركينافاسو السابق لدى المملكة عمر دياوارا.

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بتقديم خدماته في ثمانية تخصصات بمجال طب العيون هي: عمليات الشبكية، وحقن الشبكية، والعلاج بالليزر، والماء الأبيض، والحول،ومحجر العين، وعمليات الجلوكوما، والعمليات الصغرى، وسيستفيد منها 1,190 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفِّذها المملكة – ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة – لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول الشقيقة والصديقة.