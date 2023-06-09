مركز الملك سلمان للإغاثة يزود قسم طوارئ الولادة بمستشفى الغيضة المركزي بمواد طبية مختلفة

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتزويد قسم طوارئ الولادة بمستشفى الغيضة المركزي في محافظة المهرة بمستلزمات طبية وأدوية ومواد نظافة للربع الثاني من عام 2023م، وذلك ضمن مشروع دعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن.

وأوضح مدير مستشفى الغيضة المركزي محسن محمد أحمد بلحاف أن هذه المواد التي تسلّم كل ربع عام لقسم طوارئ الولادة بالمستشفى تغطي جزءا كبيرا من احتياجات القسم، مقدما شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على حرصه لدعم الجانب الصحي والاهتمام بالمنظومة الطبية وتحسين مستوى الخدمات الطبية في المستشفى.

يذكر أن مشروع توفير خدمات الصحة الإنجابية الطارئة للنساء والفتيات الأكثر ضعفا في اليمن يأتي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وينفذ للسنة الرابعة على التوالي يستفيد منه قرابة 13 ألف حالة سنويا بما يقارب 3.500 حالة خلال الربع الواحد من العام.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الطبي اليمني وتوفير المستلزمات الأساسية للمستشفيات والمرافق الصحية.