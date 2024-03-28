مركز الملك سلمان للإغاثة يسلِّم 15 طنًا من التمور هدية المملكة إلى بولندا

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سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، هدية المملكة العربية السعودية إلى جمهورية بولندا البالغة 15 طنًّا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، بحضور مفتي الديار البولندية رئيس الاتحاد الديني الإسلامي توماش ميشكيفيتش، وفريق من المركز، وذلك في العاصمة وارسو.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.