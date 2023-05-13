مركز الملك سلمان للإغاثة يسلِّم 75 طنًّا من التمور هدية المملكة لجمهورية بنجلاديش

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سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية بنجلاديش البالغة 75 طنًّا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان،لمدير عام إدارة غرب آسيا في وزارة الخارجية البنجلاديشية شفيق الرحمن، بحضور فريق من المركز، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة دكَّا.

وتأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.