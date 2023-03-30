مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم أجهزة طبية لمستشفى جعفر بن عوف بالخرطوم

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتسليم أجهزة طبية لمستشفى جعفر بن عوف في مدينة الخرطوم، بحضور معالي وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ووالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وعدد من المسؤولين.

وشملت الأجهزة المقدمة معدات لوحدة القلب، وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة مراقبة المرضى، وغيرها من أجهزة الرعاية الطبية المتقدمة في مراكز العناية المكثفة، بهدف تطوير الخدمات الطبية، وتطوير واستدامة تقديم الخدمة العلاجية، والإسهام في تدريب الكوادر الطبية خاصة في مجال العناية المكثفة للأطفال.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر مواصلة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تقديم الدعم للمنشآت الطبية السودانية لتطوير خدماتها العلاجية و توفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية و تحسين خدمات التشخيص وإجراء الفحوصات الدقيقة، مبينا أن ذلك يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أشاد وزير الصحة السوداني بجهود حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم القطاع الصحي في بلاده، مشيرا إلى المشاريع الصحية التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين بعدد من ولايات السودان من أجل تحسين وتعزيز الخدمات الطبية.

فيما شكر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة حكومة المملكة العربية السعودية على دعمها القطاع الصحي السوداني عبر توفيرها الأجهزة الطبية المنقذة لحياة الأطفال.

وتأتي هذه المساعدات في إطار منظومة المشاريع الصحية التي تنفذها المملكة عبر المركز لمساندة القطاع الصحي ورعاية المرضى وتحسين أداء المنشآت الطبية في الدول ذات الاحتياج.