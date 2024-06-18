مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم أدوات المهن للأسر المعيلة للأيتام في وادي حضرموت

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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول أدوات المهن للأسر المعيلة للأيتام في وادي حضرموت، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم.

وثمّن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي المساعدات الإنسانية المقدمة لبلاده من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيراً إلى أنه جرى تدريب المستفيدين والمستفيدات على مجالات صيانة الجوال، و الخياطة والتطريز، والتمديدات الكهربائية، استفادت منها 24 أسرة معيلة.

وعبر عدد من المستفيدين عن سعادتهم الغامرة بعد تسلمهم معدات التمكين التي ستساعدهم في الإنتاج والكسب لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها اليمن.

يذكر أن المشروع يهدف إلى كفالة 1.300 يتيم ويتيمة بشكل مباشر من أسر الأيتام في 8 محافظات يمنية عدن، ولحج، ومأرب، والمهرة، وحضرموت، والحديدة، وتعز، والجوف؛ بهدف الإسهام في إيجاد فرص عمل مستدامة للأسر التي فقدت مُعِيلها وتحويلها إلى أسر منتجة، كما يتضمن المشروع تدريب وتمكين 440 فرداً من الأسر، التي فقدت معيلها لتطوير قدراتها حول مشاريع سُبل العيش وتزويدها بمشاريع صغيرة مدرّة للدخل وتوفير مستلزماتها الأساسية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للاهتمام بشريحة الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف المحافظات اليمنية.