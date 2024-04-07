مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم الكفالة المالية لـ 148 يتيماً ويتيمة في محافظة عدن

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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الكفالة المالية لعدد 148 يتيماً ويتيمة في محافظة عدن، بالتزامن مع أسبوع اليتيم العربي المصادف لـ 7 أبريل من 2024 عام، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع كفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصادياً في محافظات عدن ولحج وحضرموت والمهرة والحديدة وتعز ومأرب والجوف.

يذكر أن المشروع يهدف إلى دعم فئة الأيتام في اليمن من خلال تمكين 440 أسرة معيلة لهم اقتصادياً عبر إيجاد فرص عمل مستدامة لها لتوفير الدخل وتقديم الكفالات المعيشية والتعليمية والصحية، بما يمكنها من زيادة قدرتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل، وتمكين الأيتام أيضاً من الالتحاق بالعملية التعليمية، وتوزيع الحقائب المدرسية، ليستفيد من المشروع 1.300 يتيم ويتيمة.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لحماية الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف معاناتهم وتحقيق العيش الكريم لهم.