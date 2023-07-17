مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم وزارة التربية والتعليم اليمنية أربع مدارس بعد إعادة تأهيلها في أبين

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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, وزارة التربية والتعليم اليمنية اليوم, أربع مدارس في محافظة أبين بعد استكمال الأعمال الإنشائية وإعادة التأهيل، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لضمان الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة وشاملة في اليمن.

واطلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة على سير العمل في المدارس المستهدفة حيث تم بناء فصول إضافية في مدرسة أسماء بنت أبي بكر ومدرسة الأنصار، وإعادة تأهيل دورات المياه والصرف الصحي وتوفير ثلاجات مياه للطلاب في مدرسة سعد بن أبي وقاص ومدرسة سمية أم عمار.

وثمّن وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات سالم صالح يعمر الدعم التنموي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة لتعزيز دور التعليم من خلال إنشاء فصول دراسية وإعادة تأهيل المدارس من أجل إيجاد بيئة تعليمية مناسبة.

يذكر أن المشروع يأتي ضمن منحة المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث سيجري بموجب المشروع توسعة 28 فصلًا دراسيًّا، وإعادة تأهيل 10 مدارس بما فيها مرافق مياه الصرف الصحي، وتوفير الوسائل التعليمية المساعدة للكادر التعليمي في 20 مدرسة، وتقديم أنشطة الدعم النفسي والتعليمي لـ40 متدربًا، يستفيد منه أكثر من 16 ألف طالب وطالبة في محافظات لحج وأبين والضالع وتعز.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة الرامية إلى دعم قطاع التعليم اليمني وتحسين أوضاعه في جميع المحافظات والمناطق دون تمييز.