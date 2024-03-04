مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية باكستان

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سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية باكستان الإسلامية المتضمنة 100 طن من التمور ، سلمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي للمدير العام للجناح العسكري بمجلس الوزراء العميد عبيدالله أنور، بحضور مدير فرع المركز في باكستان المكلف عبدالله بن مناحي البقمي، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة إسلام آباد.

ونوَّه السفير المالكي بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها مملكة العطاء من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة حول العالم، مؤكدًا أن تلك الجهود تجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الوقوف مع الدول والشعوب وتقديم جميع أشكال العون الإنساني لها، منوهًا بمتانة العلاقات الأخوية بين المملكة وجمهورية باكستان.

وقدم العميد عبيدالله أنور بدوره نيابة عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية على هذه المبادرة النبيلة المتمثلة في هدية التمور، والتي في الواقع تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، مضيفًا أن المملكة تقف دائمًا بجانب باكستان في كل المناسبات، وهذه الهدية تضاف إلى ذلك التقدير والاحترام المتبادل بين البلدين، موضحًا أن قيادة المملكة تحظى بحب وتقدير خاص لدى الشعب الباكستاني، كما قدم شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على الجهود الكبيرة التي يبذلها في دعم المحتاجين في بلاده.

وتأتي الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.