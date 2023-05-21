مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طناً من التمور هدية المملكة لجمهورية تنزانيا

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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 25 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية تنزانيا المتحدة.وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز- القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في تنزانيا فهد الحربي، لنائبة الأمين العام بوزارة الخارجية التنزانية السفيرة فاطمة محمد رجب، بحضور مفتي جمهورية تنزانيا الشيخ أبوبكر بن الزبير بن علي، وذلك في مدينة دار السلام.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة ذات الاحتياج حول العالم.