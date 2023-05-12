مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية الفلبين

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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية الفلبين، البالغة 25 طنًا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين هشام بن سلطان القحطاني للمفوضية الوطنية لمسلمي الفلبين والصليب الأحمر الفلبيني، بحضور مساعد وزير الخارجية ماردوميل سيلو ميليكور، ونائب المدير التنفيذي للمفوضية الوطنية لمسلمي الفلبين جيهان ليبيل، وممثل الصليب الأحمر الفلبيني مايكل جالبوينا، وفريق المركز، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة مانيلا.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.