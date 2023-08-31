مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية الكاميرون

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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية الكاميرون المتضمنة 25 طنًا من التمور.

وسلّم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون الدكتور فيصل بن سعود المجفل، بحضور ممثل وزارة الخارجية الكاميرونية مدير إدارة الشؤون الآسيوية والعلاقات مع العالم الإسلامي عثمانو كولاجنا، وفريق من المركز، وذلك بمقر سفارة المملكة في ياوندي العاصمة.

وتأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.