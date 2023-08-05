مركز الملك سلمان للإغاثة يسير الدفعة السادسة من الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى السودان

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سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي أمس، الدفعة السادسة من الجسر البحري الإغاثي السعودي متوجة إلى ميناء سواكن السوداني في ولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان الشقيقة.

وتشتمل الشحنة الجديدة على مواد طبية تم نقلها إلى ميناء الملك عبدالعزيز بجدة عبر 60 شاحنة كبيرة مبردة، وذلك للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً، وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مدّ يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، وتدل على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.