مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في فيينا

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شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بجناح المملكة المشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بدورته العشرين، الذي يعقد بمقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2023م.

واستعرض المركز في الجناح عبر شاشات مرئية برامجه ومشاريعه الإغاثية والإنسانية في 94 دولة حول العالم، في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والمياه والإصحاح البيئي والحماية وغيرها، بالتعاون مع 175 شريكاً دولياً وإقليمياً ومحلياً، فضلاً عن البرامج النوعية للمركز مثل مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ومشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين، وبرنامج الأطراف الصناعية.

كما احتوت مشاركة المركز تعريفاً ببرامج المركز التطوعية البالغة 501 برنامج تعليمي وتدريبي وطبي نُفذت في 37 دولة حول العالم استفاد منها أكثر من مليون فرد، ومنصة “ساهم” التي هي منصة لجمع التبرعات الإلكترونية عبر قنوات الدفع الآمنة لصالح مشاريع المركز في الدول المتضررة والمنكوبة حول العالم.

وحظي الجناح بزيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الدكتور جيرد مولر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، وعدد من الوزراء والسفراء.الجدير بالذكر أن جناح المملكة يضم كذلك أركان وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة السعودية للسياحة، ومركز التواصل الحكومي.