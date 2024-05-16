مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من 11 مليون لتر ضمن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة خلال أسبوع

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال الفترة من 24 وحتى 30 أبريل 2024 م في محافظة حجة، ضخ 10.947.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 874.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، إلى جانب تنفيذ 47 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين. فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.