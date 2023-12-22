مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من 39 مليون لتر ضمن “الإمداد المائي” بحجة وصعدة

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال شهر نوفمبر 2023 م في محافظة حجة ضخ 3.443.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 35.013.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 308 نقلات مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتنفيذ 9 حملات للرش اليرقي.

فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 300.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 300.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.