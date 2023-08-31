مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد تأهيل قسمي الطوارئ والأطفال بمستشفى الصداقة التعليمي في محافظة عدن

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أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأهيل قسمي الطوارئ والأطفال بمستشفى الصداقة التعليمي العام بمحافظة عدن، حيث تم تزويدهما بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية, كما قام معالي وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم محمد بحيبح، ومدير عام مكتب وزارة الصحة بمحافظة عدن الدكتور أحمد البيشي، ومدير عام مستشفى الصداقة البروفيسور رجاء أحمد الشعيبي، ونائب مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن نايف عسيري، بجولة على قسمي الطوارئ والأطفال بالمستشفى بعد تأهيلها.

وأشاد معالي وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم القطاع الصحي ببلاده، مؤكدًا أهمية هذا الدعم في تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، الذي سيسهم بمشيئة الله في تلبية الاحتياجات التشخيصية والعلاجية للمرضى الوافدين على المستشفى من عدد من محافظات البلاد.

من جانبها أكدت مدير عام مستشفى الصداقة التعليمي رجاء الشعيبي أن إعادة تأهيل قسمي الطوارئ والأطفال بالمستشفى سيسهم في تخفيف حدة الزحام على خدمات الأقسام التي تصل في اليوم الواحد إلى أكثر من 350 حالة، موضحة أن قسم الطوارئ في الوقت الحالي تصل سعته السريرية إلى 19 سريراً قابلة للزيادة توزعت على أجنحة الرجال والنساء والأطفال والعناية الحرجة، بينما قسم الأطفال بالمستشفى يضم 27 سريراً تم توزيعها على أجنحة العزل العام وأمراض القلب والأمراض التنفسية والكلى والغدد الصماء.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.