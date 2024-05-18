مركز الملك سلمان للإغاثة يكرّم الجمعيات الأهلية المنفذة لمشاريعه خلال عام 2023م

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كرم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجمعيات الأهلية المنفذة لمشاريعه خلال عام 2023 في احتفاء أقيم بمقر المركز، وكان من ضمن الجمعيات الأهلية المكرمة جمعية عناية الصحية.

وعبر معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم عن جزيل شكره وتقديره لهذا التكريم؛ حيث قال في كلمة له في الحفل : أصالةً عن نفسي ونيابةً عن زملائي في الجمعيات الأهلية نثمن لمعالي المستشار في الديوان الملكي ، والرئيس التنفيذي بالمركز الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز الربيعة والإخوة المسؤولين في المركز على ما يبذلونه من جهود من أجل النهوض بالقطاع غير الربحي وما تحظى به الجمعيات الأهلية المتعاونة معه من اهتمام ورعاية وتسهيلات أسهمت بشكل مباشر في تقديم خدمات متميزة و بكفاءة عالية ، مشيراً إلى أن إسناد بعض الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع إلى الجمعيات المؤهلة ، ونقل خبراتها إلى الدول الصديقة والشقيقة يأتي ضمن إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمين حفظهما الله بضرورة إسناد تلك الخدمات للقطاع غير الربحي لتحقيق أثر أعمق في المجتمع، لافتاً إلى أن إشراك هذه الجمعيات الأهلية في العمل الإنساني الخارجي تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة قد أسهم في توظيف طاقات العديد من شبابنا الطموح، واستقطاب المتطوعين وتدريبهم على أفضل الممارسات لتقديم خدمات تطوعية ذات احترافية عالية ، فهم يرسمون الأثر في تلك المجتمعات، سواء على مستوى المسؤولين أو الأفراد.

ومن جانبه عبر الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري عن سروره بهذا التكريم وقال: إن هذا التكريم يعد حافزاً لنا لبذل المزيد من الأعمال والإنجازات التي تسهم في إبراز الدور الإنساني لمملكتنا الحبيبة، مشيراً إلى أن الجمعية تمكنت خلال عام 2023م بالتنسيق مع المركز من تنفيد 11 مشروعاً صحياً شمل 5 دول استفاد منها 16,087 مستفيد، حيث أشار الى أن تلك المشروعات وجدت قبولاً في الدول المستهدفة، حيث كان لهذه المشروعات أثر فعال في علاج المرضى والتخفيف من معاناتهم، لافتاً إلى أن الجمعية تخطو بخطوات ثابتة نحو تنفيذ المشروعات المخطط لها لعام 2024م، مثمناً دور المركز وتعاونه ودعمه للجمعية في تنفيذ مشروعاتها الصحية.

ويشار إلى أن هذا الحفل يأتي في إطار سعي المركز لترجمة توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في تقديم رسالة إنسانية سامية تواكب المكانة اللائقة بالمملكة وتضافرها الدائم مع الشعوب المكلومة في مشارق الأرض ومغاربها، حيث يرميان لأداء تلك الرسالة النبيلة على أكمل وجه، وتقديم نموذج يحتذى به في بذل العطاء، وتطور آليات الاستجابة.