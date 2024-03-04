مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 669 لغماً عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع

المناطق_واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2024م، من انتزاع 669 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها 23 لغماً مضاداً للأفراد، و109 ألغام مضادة للدبابات، و537 ذخيرة غير منفجرة.

واستطاع فريق “مسام” نزع 162 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، إلى جانب نزع 66 ذخيرة غير منفجرة و6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المخا بمحافظة الحديدة، و3 ألغام مضادة للدبابات و 6 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وفي محافظة مأرب جرى نزع 100 لغم مضاد للدبابات و250 ذخيرة غير منفجرة.

وفي محافظة شبوة نزع فريق “مسام” 22 لغماً مضاداً للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عسيلان، وفي محافظة تعز تمكن فريق “مسام” من نزع 34 ذخيرة غير منفجرة في مديرية باب المندب، و8 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخا، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية صبر، ولغم واحد مضاد للأفراد و9 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر فبراير 2.948 لغماً، فيما بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” 434.002 لغم زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.