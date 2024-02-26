مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 727 لغماً عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع

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تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2024م، من انتزاع 727 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و134 لغماً مضاداً للدبابات، و587 ذخيرة غير منفجرة.

واستطاع فريق “مسام” من نزع 154 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية هجر بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة تمكن الفريق من نزع ذخيرتين غير منفجرة في مديرية الخوخة، ولغم واحد مضاد للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس، وفي محافظة مأرب جرى نزع 130 لغماً مضاداً للدبابات و400 ذخيرة غير منفجرة.

وفي محافظة شبوة نزع فريق “مسام” لغماً واحداً مضاداً للأفراد بمديرية بيحان، و3 ألغام مضادة للدبابات و9 ذخائر غير منفجرة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن فريق “مسام” من نزع 7 ذخائر غير منفجرة في مديرية باب المندب، و11 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية صبر، و4 ألغام مضادة للأفراد بمديرية ذباب.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر فبراير 2.279 لغماً، فيما بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” 433 ألفاً و333 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.