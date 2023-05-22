مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع خلال أسبوع 1.085 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن

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تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو 2023، من انتزاع 1.085 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 20 لغماً مضادا للأفراد، و 159 لغما مضادا للدبابات ، و 901 ذخيرة غير منفجرة، و 5 عبوات ناسفة.?ونزع فريق “مسام” 105 ألغام مضادة للدبابات و 607 ذخائر غير منفجرة في محافظة عدن.وفي محافظة مأرب، نزع الفريق عبوتين ناسفتين في مديرية الوادي، ونزع لغما واحد مضادا للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية حريب، و لغما واحداً مضادا للأفراد في مديرية رغوان ، و نزع لغمين مضادين للأفراد و 10 ألغام مضادة للدبابات و 11 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة نزع الفريق لغمين مضادين للأفراد و 4 ألغام مضادة للدبابات و9 ذخائر غير منفجرة ، و 3 عبوات ناسفة.

وفي محافظة تعز نزع الفريق 7 ألغام مضادة للأفراد و 7 ذخائر غير منفجرة في مديرية الحريقية، ونزع 25 لغما مضادا للدبابات و 249 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و 6 ألغام مضادة للدبابات و 3 ذخائر غير منفجرة في مديرية موزع، ونزع لغمين مضادين للأفراد و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية صبر، ونزع 5 ألغام مضادة للأفراد و 6 ألغام مضادة للدبابات و 12 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مايو 3.114 لغما، وليصبح عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع “مسام” 399 ألفًا و 195 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.