مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع خلال أسبوع 856 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن

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تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2023م، من انتزاع 856 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 71 لغمًا مضادًّا للدبابات، ولغم واحد مضاد للأفراد و780 ذخيرة غير منفجرة، و4 عبوات ناسفة.

ونزع فريق “مسام” 50 لغمًا مضادًّا للدبابات و 110 ذخائر غير منفجرة في محافظة عدن، كما تمكن من نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وفي محافظة الحديدة استطاع فريق ” مسام” نزع لغم واحد مضاد للدبابات و11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الخوخة، كما تمكن الفريق من نزع 6 ألغام مضادة للدبابات و 14 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية حيس.

كما استطاع فريق “مسام” نزع ذخيرتين غير منفجرة في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، وفي محافظة شبوة تمكن الفريق من نزع 3 عبوات ناسفة بمديرية عين، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية بيحان، كما نزع 5 ألغام مضادة للدبابات بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز نزع فريق “مسام” 3 ألغام مضادة للدبابات و 608 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع الفريق 5 ألغام مضادة للدبابات و7 ذخائر غير منفجرة بمديرية موزع، كما تمكن من نزع 3 ذخائر غير منفجرة بمديرية صبر، و نزع 5 ألغام مضادة للدبابات و25 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب ؛ ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يوليو حتى الآن 2.190 لغما، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” 408 آلاف و 8 ألغام زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع “مسام” الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.